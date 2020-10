«Comancheria»: Jeff Bridges mène la traque (vidéo)

Au décès de leur maman, deux fermiers se voient menacés d’expulsion par leur banque. Aussi décident-ils de braquer une à une les agences régionales… de l’institution débitrice. Et c’est un Texas Ranger bientôt à la retraite qui est chargé de leur traque, rapidement menée avec l’aide de son vieil ami et complice, les deux hommes connaissant parfaitement la région… Dévoilé avec succès au Festival de Cannes au printemps 2016 dans la catégorie « Un certain regard », cet excellent film a été durant des années classé dans la fameuse « Black List » comptabilisant les scripts...