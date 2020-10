Mini Countryman ALL4: Plus hybride que jamais

Au premier coup d’œil, difficile de distinguer ce Countryman millésime 2020 du modèle précédent. La distinction la plus évidente est à l’arrière, où les feux dessinent le drapeau du Royaume-Uni. Les autres changements sont plus subtils : pare-chocs redessinés, nouvelles jantes, phares LED et… c’est à peu près tout. La version hybride rechargeable de notre essai se distingue également par ses logos spécifiques jaunes sur la calandre, le hayon et, bien sûr, la trappe de la prise de charge.

À bord, le principal changement concerne l’apparition d’...