Johnny Nash, le chanteur du tube «I Can See Clearly Now», est mort à l’âge de 80 ans (vidéo)

Le chanteur américain Johnny Nash, surtout connu pour son tube « I Can See Clearly Now », est décédé ce mardi 6 octobre dans sa résidence à Houston. Il fut le premier non-Jamaïcain à enregistrer du reggae en Jamaïque, un genre qu’il contribua à faire découvrir au grand public.

Le Texan fait ses débuts en 1957 sur le single «A Teenager Sings The Blues». L’année suivante, il sort «A Very Special Love», une reprise de Doris Day. Mais il connaît la gloire en 1972 grâce à sa chanson «I Can See Clearly Now» qui va demeurer au numéro 1 des palmarès quelques semaines consécutives, aux Etats-Unis et dans de nombreux autres pays. La chanson a depuis été reprise par divers artistes.

Johnny Nash a également travaillé sur la musique de plusieurs films et séries télévisées. Il fit, par ailleurs, quelques incursions dans le monde du cinéma: l’artiste est apparu dans les films «Take A Giant Step» (1959) et «Key Witness» (1960). Il est mort à l’âge de 80 ans.

ANP