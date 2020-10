Expos

Giacometti, l’humanité absolue

Alberto Giacometti est sans conteste l’un des artistes les plus influents du XXe siècle. Aux travers de sculptures, de peintures, d’estampes et de dessins, le visiteur est invité à découvrir les différentes œuvres ayant été inspirées notamment par l’art égyptien, africain et océanien, mais aussi par le cubisme et le surréalisme. Pour l’artiste, il s’agissait de capter et rendre...