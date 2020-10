Les boules de Berlin et de l’Yser

Que ceux qui n’ont jamais englouti un cornet de boules de Berlin au sucre lèvent la main ! Personne, évidemment. Ces petits beignets frits et bien gras, ronds comme des boulets, sont les incontournables gourmandises des lieux de fête. Si nous aimons les déguster à la foire ou à la plage, les Allemands font bonne consommation de leurs « berliner » lors de la Saint-Sylvestre et du Carnaval. Enveloppées dans du papier qui devient translucide au fur et à mesure que le temps passe, les boules de Berlin sont l’un des délices les plus caloriques que l’on puisse imaginer. Frites à l...