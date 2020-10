À la télé ce soir: «Jurassic World» ou «Le talentueux M. Ripley» (vidéos)

Au large du Costa Rica, le parc de dinosaures Jurassic World connaît un immense succès. La direction demande à la scientifique du parc, Claire Dearing, de travailler à une nouvelle attraction. Avec son équipe, elle crée l'Indominus Rex, un dinosaure génétiquement modifié. Mais le monstre s'échappe et sème la terreur...

Tom Ripley, jeune homme désargenté mais ambitieux, est mandaté par un riche vieillard pour convaincre son fils Dickie, exilé en Italie, de rentrer aux États-Unis. Sur place, Tom se laisse fasciner par l'existence insouciante et dorée que mène Dickie. Il finit par le tuer pour prendre sa place...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Le talentueux M. Ripley, à 20h00 sur Club RTL - Trois étoiles

d’Anthony Minghella (1999)

Cette seconde adaptation des premières aventures du célèbre antihéros de Patricia Highsmith a beau avoir multiplié les qualités, elle ne fera jamais oublier l’inégalable « Plein soleil » de 1960, signé René Clément avec Alain Delon, Maurice Ronet et Marie Laforêt.

Jurassic World, à 20h35 sur Tipik - Trois étoiles

de Colin Trevorrow (2015)

Revoici la « dinomania » dans un spectaculaire « revival » quasiment calqué sur l’original (rediffusé dans la foulée immédiate) mais au cœur d’un récit davantage ancré dans le genre catastrophe avec d’impressionnantes images de foule. Du tout grand spectacle en présence des Chris Pratt, Vincent d’Onofrio, Omar Sy, Irrfan Khan et surtout la dynamique Bryce Dallas Howard – ex-égérie de M. Night Shyamalan et Lars von Trier – qui crève l’écran presque à elle seule et sans jamais quitter ses escarpins. Une belle prouesse.

Seule dans la nuit, à 21h10 sur La Trois - Trois étoiles

de Terence Young (1967)

Mis en scène par le réalisateur des premiers « James Bond », ce suspense hitchcockien est tiré d’une pièce à succès de Frederick Knott, auteur de « La corde » et du « Crime était presque parfait ». Près de dix ans après le formidable « Au risque de se perdre » de Fred Zinnemann, Audrey Hepburn y hérite avec succès du rôle le plus dramatique de sa carrière.

The Best Offer, à 22h35 sur Club RTL - Trois étoiles

de Giuseppe Tornatore (2013)

Difficile de résumer toute la complexité de ce thriller sentimental de très haut vol dont le décorum fait toute la richesse. Formidable hommage « kaléidoscopique » à toutes les disciplines artistiques inventées par l’homme, l’ouvrage porte admirablement son titre. Formidable « perf » de Geoffrey Rush à la tête d’une distribution finement ciblée (où apparaît un Donald Sutherland rayonnant), scénario de dentelles et mise en scène d’un virtuose connu, le dernier grand de Cinecitta. Et enfin, incomparable cerise sur ce gâteau de grand luxe, la musique du désormais éternel Ennio Morricone.

Bodyguard, à 21h15 sur TMC - Deux étoiles

de Mick Jackson (1992)

Kevin Costner et la regrettée Whitney Houston formaient un couple aussi glamour qu’artificiel dans ce pseudo-thriller romantique qui connut un grand succès lors de sa sortie et qui, désormais, se regarde avec une sacrée dose de nostalgie.