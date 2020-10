«Parents d’élèves»: coup de cœur pour cette comédie romantique qui bouscule les codes du genre

Parents d’élèves - trois étoiles

Vincent, trentenaire souriant et insouciant, accumule les petits boulots et se fout un peu de tout. Chargé d’accompagner tous les jours son jeune voisin à l’entrée et à la sortie de l’école, il va intégrer malgré lui le cercle des « parents », découvrir leur univers… et tomber sous le charme de l’institutrice ! Coup de cœur pour cette comédie romantique qui bouscule les codes du genre. On rit en effet beaucoup aux répliques et aux punchlines écrites quasi sur mesure pour...