À raconter aux enfants: comment l’homme a inventé le calendrier

Par Aurielle Marlier et Alain Jourdan le Clercq

Aujourd’hui, il n’y a rien de plus simple que de connaître l’heure et la date. Il suffit de jeter un œil sur sa montre, son téléphone ou sur un calendrier. Mais nos ancêtres, eux, n’avaient pas d’idée précise du temps et durent donc inventer des outils de mesure. Ils distinguèrent d’abord deux « types de temps ».

Chaque jour, ils voyaient le Soleil monter dans le ciel puis descendre pour faire place à la nuit. C’était leur « temps court », l’équivalent de ce qu’on appelle aujourd’hui une « journée ». Mais il y avait...