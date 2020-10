Les trésors de Belœil sauvés par les villageois

Lieu de réceptions et de fêtes fastueuses (avant le Covid, mais cela reviendra !), le château de Belœil est certainement l’un des plus vivants de Belgique. Et beaucoup le considèrent comme l’un des plus beaux du pays. Son histoire est assez rectiligne. Le domaine est la résidence des Princes de Ligne depuis 1394 ! Le berceau de cette famille se situe dans le village de Ligne, à quelques kilomètres de Belœil. Et leur résidence principale, d’abord forteresse médiévale, s’est transformée au fil de huit siècles en un superbe château de plaisance. Il abrite une riche collection d’...