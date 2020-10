Kesako: doxing

Le « doxing » est une cyberattaque consistant à récolter, dans un premier temps, puis, dans un second temps, à divulguer sur le Net, sur Facebook ou LinkedIn des informations personnelles concernant un individu et cela, bien sûr, dans le but de faire du mal à la personne. Ces informations peuvent être son adresse privée, son numéro de téléphone, son adresse mail… mais aussi son numéro de sécurité sociale et bien sûr des numéros de comptes bancaires et des photos… Les « doxers » publient aussi largement que possible les informations collectées. L’objectif est de faire en...