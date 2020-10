Surfons transuille: mots de passe, trop d’utilisateurs sont toujours imprudents

Les mots de passe sont les clés de votre maison virtuelle et peuvent mener jusqu’à la salle des coffres. D’abord un constat en ce qui concerne les mots de passe. Nous sommes encore trop nombreux à choisir la facilité et plus d’un quart d’entre nous optent pour un prénom, leur numéro de téléphone ou une combinaison autour de leur date de naissance. Viennent ensuite les simples suites de caractères : azerty, 1234 ou 12345678. Ces mots de passe sans imagination ni particularité sont évidemment du pain bénit pour les pirates. Reprenons donc quelques conseils à ce sujet....