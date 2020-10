Miss France 2021: Miss Franche-Comté doit abandonner son écharpe en raison de clichés «inappropriés» (photos)

Elle n’aura pu arborer son écharpe de Miss Franche-Comté 2020 que pendant 48 heures. Couronnée, Anastasia Salvi a dû se retirer du concours Miss France 2021 à la suite de la découverte de photos qui sont contraires au règlement du concours de beauté et qui n’ont pas été portées à la connaissance du comité directeur. La jeune femme de 24 ans a annoncé la surprenante nouvelle sur son compte Instagram, assortie d’un message rempli de fair-play :

« Je ne pourrai malheureusement pas poursuivre l’aventure Miss Franche-Comté. Je tiens à vous présenter mes excuses à vous qui avez voté pour moi et qui étiez peut être dans la salle ce dimanche après-midi. Vous ne comprendrez peut-être pas cette décision mais tout comme moi, je vous demande de soutenir celle qui me succédera. Je soutiendrai à 200% la Miss qui vivra l’aventure Miss France parce que les Miss de Franche-Comté c’est d’abord une histoire de solidarité, de partage et d’amitiés ».