Samuel Labarthe tire sa révérence

Élodie Frenck et Samuel Labarthe feront leurs adieux en chansons ! - FR2

La journaliste Alice Avril, le commissaire Swan Laurence et sa fidèle secrétaire Marlène Leroy feront prochainement leurs adieux aux téléspectateurs. Si « Les petits meurtres d’Agatha Christie » auront bel et bien une troisième saison, ce sont de nouveaux acteurs qui prendront le relais de cette série policière dont l’action devrait se dérouler dans les années 70. Et c’est en chansons que Samuel Labarthe, qui a interprété durant sept ans le commissaire Laurence, quittera son personnage emblématique ! Un clap de fin tout en musique pendant lequel il s’est beaucoup amusé....