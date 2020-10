A l’aide d’une bâche, ils se mobilisent pour sauver un éléphant de mer perdu en pleine ville (vidéo)

Sa présence est en soi déjà insolite. A Puerto Cisnes, au Chili, un éléphant de mer n’était non pas en train de se prélasser sur la plage de la ville mais au beau milieu de la ville, bien à l’intérieur des terres. Le couvre-feu ayant tout juste vidé les rues de la localité pour cause de coronavirus, il s’est probablement autorisé une petite virée urbaine. Mais malheureusement pour lui, il a fini par se perdre au milieu des maisons et par être complètement désorienté. Décidés à ne pas rester les bras croisés, les habitants ont décidé de passer à l’action pour le sauver.

Une lutte de plusieurs heures

C’est donc en risquant une contamination au Covid-19 que plusieurs personnes se sont mobilisées pour le sauver après avoir préalablement prévenu la police et la marine chilienne venues en renfort. A l’aide d’une bâche, ceux-ci ont créé un arc de cercle autour de l’animal, l’incitant ainsi à se diriger dans une certaine direction. Commence alors un véritable jeu de piste qui prendra plusieurs heures pour amener l’imposant animal jusqu’à la mer.

Au fil du parcours, la bâche a été remplacée par une autre plus grande et plus efficace, avec d’autres habitants venus en soutien. Ils ont fini par être environ une centaine à participer à l’opération. Une fois arrivés à destination, ceux-ci ont crié leur victoire alors que l’éléphant de mer a enfin pu retrouver son milieu naturel.