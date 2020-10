À la télé ce soir : «La boîte à secret» et «Koh-Lanta»

Chacun garde des secrets, souvent profondément enfouis. Mais certains de ces secrets ne demandent qu'à resurgir. Le temps d'une soirée, placée sous le signe de l'émotion et pleine de surprises, Faustine Bollaert propose à Kendji Girac, Véronique Jannot et Serge Lama d'ouvrir enfin leur boîte à secret.

Entre la faim et les rancoeurs, l'ambiance se durcit. Les agacements vont bon train, tandis qu'un groupe de Robinson va profiter d'une récompense festive à souhait. Les destins ne sont pas tous les mêmes à Koh-Lanta, l'important étant de réussir à rester sans se faire éliminer par ses partenaires et concurrents.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« La voie de la justice », à 20h30 sur Be1 - Trois étoiles

Ce « Just Mercy » en VO raconte la véritable histoire de Bryan Stevenson, célèbre avocat aujourd’hui âgé de 60 ans et ayant dès ses débuts professionnels pris la défense de nombreux innocents de couleur injustement accusés des pires forfaits dans cette Amérique toujours guettée par le spectre du racisme. Vrai et passionnant.

« Belle et Sébastien », à 20h00 sur Club RTL – Deux étoiles

Le décès de Cécile Aubry qui depuis un demi-siècle s’opposait obstinément à toute adaptation pour grand écran de son œuvre a permis au grand aventurier naturaliste de resituer l’histoire du célèbre gamin et son magnifique chien berger en pleine Seconde Guerre mondiale, un peu comme l’avait fait Christophe Barratier pour sa «<UN>Nouvelle guerre des boutons<UN>». Le suspense s’intensifie dès lors dans les paysages alpestres mis en valeur sans relâche.

« L’amour extra-large », à 22h00 sur AB3 - Deux étoiles

Révélés par le délirant « Mary à tout prix », les Farelly Brothers ont un peu surpris leur public habituel avec cette fable volontiers moraliste qui inverse les rôles dans le chef du caricatural Jack Black. On bascule ainsi dans la romance pure, le charme naturel de Gwyneth Paltrow se chargeant du reste.

« Doomsday », à 22h30 sur Tipik - Deux étoiles

On a tendance, aujourd’hui, à oublier que le sous-genre post-apocalyptique doit ses racines essentielles au « Mad Max » original de 1979, lui-même né des cendres du… « western spaghetti ». Le réalisateur anglais des « Dog Soldiers » et « Descent 1 & 2 » le rappelle par cette série B joliment horrifique (sic) ne manquant pourtant pas de dérision ni d’une cinéphilie également dévolue à l’œuvre de John Carpenter. Avec l’athlétique Rhona Mitra – la « vraie » Lara Croft des jeux vidéo – et ce bon vieux Malcolm McDowell.

« Top Cops », à 20h15 sur AB3 - Une étoile

On ne s’ennuie pas tout à fait avec ce énième « buddy movie » réservant même quelques bons moments, mais l’ensemble donne tellement l’impression de déjà-vu qu’on s’interroge plus que jamais sur la nécessité d’insister tant et plus dans de tels filons qui alimentent à l’obésité une production californienne incapable d’échapper aux diktats de son fast-food.