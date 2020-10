Presque trois ans après sa mort, un nouveau single de Johnny Hallyday sort (vidéo)

Le 5 décembre 2017, le Taulier rendait l’âme, provoquant un nombre incalculable d’hommages. Ce vendredi, près de trois ans plus tard, il fait toujours parler de lui avec un nouveau single qui paraît sous le nom de « Deux sortes hommes ». Un titre qui n’est que le préambule d’une sortie encore plus importante.

Mais au final, cette chanson n’a jamais vu le jour. « Johnny enregistrait assez peu de titres par album... sauf pour Rester vivant », explique le directeur artistique, Bertrand Lamblot. « Il sortait de sa tournée américaine, qui fut la seule pour lui, et était très enthousiaste à l’idée de travailler avec Don Was pour qui il avait un immense respect. La sélection a donc été plus large, et on a enregistré au total treize chansons. Quand nous avons choisi les pistes qui allaient figurer sur l’album, on s’est retrouvés avec deux blues, dont Deux sortes d’hommes. Mais nous avons préféré J’t’ai même pas dit merci, écrit par Miossec, pour des raisons affectives ».

« Deux sortes d’hommes » tombe donc dans les abysses de l’oubli où résident tant de pistes jamais parvenues à maturation. Lors de la sortie de l’album suivant, « De l’amour », il n’est même plus question d’en profiter pour le faire paraître. Si les fans peuvent aujourd’hui l’écouter, ils doivent surtout remercier l’éditrice et manageuse de Daran, qui a composé le morceau, pour avoir fait en sorte de donner au morceau un destin différent.