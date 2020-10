Plus colorée et plus variée: la nouvelle vague des séries nordiques

Alors que le Festival Canneséries commence aujourd’hui, un nouveau courant émerge dans le milieu des séries télévisées. Dans la catégorie la plus prestigieuse, celle des productions en compétition, la moitié des candidats viennent de Scandinavie et de Russie.

Depuis plus de dix ans, les polars nordiques tiennent en haleine les téléspectateurs du monde entier avec leurs intrigues meurtrières sur fond d’atmosphère sombre et étrange. Mais dans les contrées du « Scandi noir », une nouvelle vague audiovisuelle est en cours. La sélection du festival CanneSéries, qui s’ouvre ce vendredi dans le sud de la France, est composée cette année de pas moins de six productions scandinaves, soit un tiers du total. Des plateformes de streaming pour s’étendre à l’international Parmi les sorties très attendues figure Cryptid, une série fantastique suédoise, lancée en avant-première en septembre dans les pays nordiques. L’intrigue, qui tourne autour d’adolescents vivant des évènements mystérieux dans une ville fictive, suscite un « vif intérêt » à l’étranger, selon le distributeur Beta Film. La série a déjà été vendue à Salto, la plateforme de vidéo sur abonnement de France Télévisions, et à l’allemande Joyn.

« L’essor des plateformes de streaming a généré une demande de contenus qui se démarquent et sont encore assez bon marché, ce qui est le cas pour les contenus nordiques », explique à l’AFP Pia Jensen, professeure à l’Université d’Aarhus au Danemark. « La plupart ont des qualités de production assez élevées, ce qui est essentiel si vous voulez vendre sur le marché international », poursuit-elle. Les épisodes d’une demi-heure de Cryptid donnent une impression plus dynamique que les lentes intrigues qui caractérisent souvent les séries nordiques. « Cryptid est un très bon exemple de la réussite » du drame scandinave, selon Justus Riesenkampff, de Beta Film. Lorsque l’AFP s’est rendue sur le tournage de la série en octobre dernier, l’un des nombreux lacs aux abords de Turku, en Finlande, s’était transformé en une scène de macabres évènements. « Il y a quelque chose qui se cache sous la surface mais on ne sait jamais quoi », explique le réalisateur David Berron. La série aura « beaucoup plus de couleur et de saveur », juge-t-il, que le réalisme grisâtre des succès criminels nordiques comme « Bron » et « The Killing ». « Dans le Scandi noir, tout est très calme, bas et mélancolique, on reste dans l’esprit ici, mais nous y avons ajouté quelques épices », détaille le réalisateur.