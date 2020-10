Les avis partagés sur les premières images de Jean Dujardin en Nicolas Sarkozy (photos)

Qu’est-ce que cela donnerait si François Hollande et Nicolas Sarkozy étaient pris dans une intrigue improbable dans laquelle ils seraient forcés d’avancer ensemble ? C’est toute l’idée du film « Présidents » où Jean Dujardin est chargé d’interpréter le rôle du chef d’Etat de droite. En guise d’amuse-bouche, deux photos de lui prises lors du tournage ont été publiées mais comme le font remarquer plusieurs médias français dont le Huffington Post, il n’y a pas vraiment de consensus sur la qualité du choix d’acteur. Un François Hollande plus convaincant que Nicolas Sarkozy On pouvait se douter en effet qu’en vertu de l’importance de ces deux personnalités politiques, le public serait attentif à la ressemblance, ou au contraire au manque de ressemblance, entre les acteurs et les présidents. Le cas de François Hollande fait moins débat. La correspondance entre ce dernier et le comédien Grégory Gadebois convainc plutôt les internautes.

Par contre, pour Jean Dujardin, c’est plus compliqué. S’il adopte en effet les postures et les vêtements habituellement portés par Nicolas Sarkozy, il est plus compliqué d’oublier l’acteur pour faire place au président. La plus grande renommée de Jean Dujardin n’aide probablement pas en ce sens, le public français étant habitué à son visage. Difficile donc d’y voir Nicolas Sarkozy, d’autant plus que la taille et la physionomie ne collent pas.