«Je suis lacquemant»: la nouvelle tendance Facebook à Liège

Cette semaine, une atmosphère morose s’est abattue sur Liège. La foire d’octobre, véritable institution en Wallonie, a été purement et simplement annulée, juste avant que celle-ci ne commence. Un choc pour les forains mais aussi pour l’ensemble des habitants. Parmi ces derniers, certains ont décidé de faire connaître publiquement leur déception via un message qui se répand petit à petit sur Facebook. Après « Je suis Charlie », voici donc venu le temps du « Je suis lacquemant ».

« Vous allez nous lacquemanquer »

Car pour trouver des lacquemants, la foire de Liège est pour ces internautes une référence, tout comme pour les croustillons. Suite à l’annulation de la foire, plusieurs ont d’ailleurs posé la question de savoir où trouver ces fameux lacquemants (que l’on ne retrouve évidemment pas que sur la foire). Avec une pointe d’humour, d’autres ont également réutilisé le nom de la fine gaufre pour soutenir les forains. « Vous allez nous lacquemanquer », disent par exemple certains.

Du côté des personnes qui dépendaient financièrement de la foire, malgré cette touche de sympathie, la pilule est néanmoins difficile à avaler. Comme le fait savoir RTL Info, près d’un Belge sur dix visite la foire d’octobre, avec des rentrées importantes d’argent à la clé. Pour tenir le coup, la chaîne privée de télévision a d’ailleurs interviewé Steve Feltes, un comptable liégeois de 35 ans, qui voulait aller au-delà des messages de soutien en organisant une cagnotte pour les forains sur le site leetchi.com. « Je l'ai lancée mercredi, vraiment sur un coup de tête. De toute façon, cet argent, nous étions sensés leur donner, on aurait dû le dépenser sur les attractions, aux food-trucks, etc. C'est en quelque sorte de l'argent qui leur revient. Autant faire un geste, et puis bon, cette annulation, nous Liégeois, ça nous marque tous », explique-t-il. La cagnotte prendra fin le 15 novembre, autrement dit à la date qui aurait dû clore cette saison 2020 de la foire de Liège. Pour l’instant, seulement 160 € ont été récoltés.