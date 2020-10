Débat USA: la mouche posée sur la tête de Mike Pence rapporte 350.000 dollars à Joe Biden

Cette semaine, le suspense était intense outre-Atlantique pour savoir qui de Kamala Harris ou de Mike Pence, respectivement colistiers de Joe Biden et de Donald Trump, allait mieux s’en sortir lors de leur débat. Mais pour de nombreux humoristes, le gagnant est… une mouche ! Alors que le vice-président américain parlait des forces de l’ordre, cet insecte s’est en effet posé sur sa chevelure blanche et ne l’a pas quitté pendant un certain temps. Depuis, cette mouche est une véritable star et l’équipe de Joe Biden n’a pas manqué de tirer parti de la situation. Une mouche en or Une mouche en or

Aussitôt, Joe Biden en a profité pour lancer un appel sur Twitter avec une photo de lui avec une tapette à mouche. « Donnez 5 dollars pour aider cette campagne à s'envoler », écrit-il en jouant sur l’homophonie entre les mots « s’envoler » et « mouche » en anglais (qui se traduisent par « fly »). Mais ce n’est pas tout puisqu’en à peine deux heures, son équipe de campagne a mis en place une vente de tapettes à mouche spécialement produite pour l’occasion. Dessus, on peut lire « La vérité plus forte que les mouches » ( »Truth over Flies »). Le succès est immédiat. Quelques heures plus tard, les 35.000 tapettes produites étaient en rupture de stock fait savoir le porte-parole démocrate à CNN. Etant vendues 10 dollars chacune, cela a rapporté la bagatelle de 350.000 dollars à Joe Biden. Une aide bienvenue dans des élections américaines où l’argent joue un grand rôle.