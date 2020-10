À la télé ce soir: Finale de «The Voice Kids» et «Les comiques préférés des Français»

Ce soir, les huit finalistes qui se sont qualifiés la semaine dernière vont monter une ultime fois sur scène et tenter de se dépasser pour convaincre le public de voter pour eux. Car ce sont les téléspectateurs qui vont élire The Voice Kids 2020. Le suspense bat son plein. Qui remportera le trophée tant convoité ? Quel coach verra son travail consacré ?

Pour son premier prime-time sur France 2, Laurence Boccolini a choisi la carte de l'humour ! Pour l'occasion, elle célèbre les plus grands humoristes français. Au Palais des Sports-Dôme de Paris, elle reçoit les stars du rire et les jeunes talents d'aujourd'hui : Les Bodin's, Anne Roumanoff, Sandrine Sarroche, les Chevaliers du Fiel, Gus, Olivier de Benoist, Sandrine Alexi, Isabelle Vitari, Pierre Palmade, Michèle Laroque, Valentin, Roland Magdane, Sellig, Jean-Marie Bigard, Tanguy Pastureau et bien d'autres. Sur scène, ils interprètent leurs sketchs les plus célèbres et évoquent les humoristes qui les ont influencés, de Coluche aux Inconnus en passant par Alex Métayer, Sylvie Joly ou Muriel Robin.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Aux yeux de tous », à 14h15 sur AB3 - Trois étoiles

Le remake US de l’excellent « Secreto de sus ojos » de l’Argentin Juan José Campanella qui remporta l’Oscar 2010 du meilleur film en langue étrangère. C’est le brillant scénariste des « Mission évasion », « Jeux de pouvoir » et « Hunger Games » qui en signe l’adaptation et la mise en scène. Avec Nicole Kidman et Julia Roberts, on a mobilisé la grosse artillerie féminine autour de Chiwetel Ejiofor, le héros de « 12 Years a Slave ». Pour les aficionados du titre original, l’intérêt est évidemment mesuré mais pour les autres, c’est un must.

« Un monde parfait », à 20h05 sur Tipik – Trois étoiles

Kevin Costner est admirable en fuyard au grand cœur dans ce polar d’envergure dont la séquence finale est tellement proche de celle du « Professionnel » de Georges Lautner que le pur hasard seul ne peut pas être invoqué. Mais difficile d’en tenir rigueur à un gars comme Clint Eastwood…

« L’homme au masque de fer », à 20h15 sur Plug RTL - Deux étoiles

La seule chose qui dérange dans cette aventure crépusculaire des « Trois mousquetaires qui étaient quatre », c’est la loufoquerie –vraiment– totale d’un récit étranger à l’œuvre d’Alexandre Dumas. Pour le reste, tout est de haut vol, à commencer par le casting autour du jeune Leonardo DiCaprio, incluant notamment Gérard Depardieu en Porthos et Anne Parillaud en… Anne d’Autriche.

« Midnight Sun », à 22h30 sur Plug RTL - Deux étoiles

Fils d’Arnold et petit-neveu de JFK, Patrick Schwarzenegger hérite de son premier rôle principal dans ce tire-larmes… tiré d’un film japonais de 2006 qui eut un succès tel qu’une série télé en fut même adaptée ! Joliment filmé et bien entendu émouvant jusqu’au générique final : de quoi sortir de l’anonymat le réalisateur californien de « Sexy Dance 4 ».

« Dredd », à 22h40 sur AB3 - Une étoile

Par rapport au « Judge Dredd » de 1995 avec Sylvester Stallone, le ton a changé avec un décor urbain bétonné aux accents d’apocalypse à la « Mad Max » et un héros tellement sombre qu’il ne se sépare jamais de son casque ! Grosso modo –et toutes proportions gardées naturellement–, une évolution à la « Batman » ou « Superman », marquée par une violence extrême. Bof.