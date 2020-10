Une Carolorégienne devient filleule de la reine (et ça s’est joué à pas grand-chose)

Ce jeudi, la salle du conseil communal de Charleroi a été le théâtre d’un événement pour le moins particulier. Le bourgmestre de la ville, Paul Magnette, a pu en effet accueillir au sein de l’hôtel de ville une grande famille comportant une fratrie de huit enfants dont l’un de ces derniers a eu un hommage tout particulier. Une fille âgée d’à peine quelques mois est devenue à cette occasion la filleule officielle de la reine Mathilde. Un honneur accordé lors de rares occasions et qui n’est pas dû au hasard.

Un titre qui a bien failli ne pas être remis

Car comme le précise La Libre, n’importe qui ne devient pas filleule de la reine. Il faut pour cela que sept filles naissent successivement au sein d’une même fratrie. Si un enfant d’un autre sexe brise cette chaîne, rien ne se passe. Or au sein de cette famille d’origine kosovare et installée depuis longtemps en Belgique, la septième fille consécutive, un bébé du nom de Hyle-Mathilde, est née fin mars, juste après le début du confinement. D’où le fameux titre et une partie du prénom. Mais elle a bien failli passer à côté de cette occasion-là puisque quelques minutes après sa naissance, Hyle-Mathilde a été suivie par un frère jumeau. S’il avait été le premier à naître, cela aurait privé sa sœur du fameux titre.

Pour la ville de Charleroi, c’est un événement qui se devait d’être fêté. La commune n’avait jamais eu l’occasion de voir une filleule royale naître sur son territoire de toute son histoire. Il faut dire que cela n’arrive que très rarement, surtout de nos jours avec la baisse de la natalité de ces dernières décennies. A l’heure actuelle, la reine Mathilde n’a que deux autres filleules du genre, dont la dernière est née à Gand en 2017. A noter que le roi Philippe est quant à lui parrain de deux enfants venant de fratries de sept garçons nés successivement. Quant à Hyle-Mathilde, elle devra attendre ses 15 ans pour être reçue comme il se doit au Palais à l’occasion du concert de Noël.