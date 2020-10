Florence Foresti contrainte d’annuler son nouveau spectacle à cause du coronavirus

« Je pensais qu’on serait déjà ‘après’ et on est encore ‘pendant’ », a sobrement écrit Florence Foresti sur Instagram, comme le rapporte le média français 20 Minutes. Avec son « Spectacle d’après », son dernier show préparé pendant la fin du confinement, l’humoriste française devait remonter sur scène dès le 9 décembre prochain. Mais la situation sanitaire ne s’améliorant pas, Florence Foresti doit également faire une croix sur ce spectacle et donc sur sa tournée qui devait commencer au théâtre Mogador à Paris.

« Je suis triste et désolée de devoir annuler ce spectacle pour revenir avec celui des jours meilleurs. Je reviendrai plus forte (et clairement un peu plus vieille) », a-t-elle encore écrit à destination de ses fans.

C’est un nouveau coup dur pour l’artiste de 46 ans, qui avait déjà mis un terme précipité à sa dernière tournée « Épilogue », aussi à cause du Covid-19.