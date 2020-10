Cette soirée où la princesse Beatrice a mis un coup d’épée au visage d’Ed Sheeran

L’incident date de 2016 mais le manager d’Ed Sheeran l’a encore en travers de la gorge. C’est d’ailleurs lui qui a raconté les faits dans une interview au Telegraph.

Ce soir-là, en 2016 donc, son poulain Ed Sheeran compte parmi les invités d’une fête organisée par la princesse Beatrice, fille aînée du prince Andrew. L’événement se déroule à Royal Lodge, propriété de la famille, et le chanteur James Blunt figure également parmi les convives. Profitant d’être dans un endroit royal, il confie à la princesse qu’il rêve d’être adoubé « Sir James Blunt ». Ni une, ni deux, la fille du prince Andrew le fait s’agenouiller devant elle, saisi une épée accrochée au mur et vient toucher avec l’objet les deux épaules de James Blunt. Mais dans son empressement, et visiblement éméchée, la princesse Beatrice heurte Ed Sheeran, qui se trouvait derrière elle, au visage avec l’épée, juste près de l’œil. Emmené à l’hôpital, le chanteur de 29 ans s’en est finalement bien sorti.

Si le manager du chanteur, Stuart Camp, a raconté les faits il y a quelques jours seulement, c’est parce que le mystère planait encore autour des circonstances exactes de l’incident. À l’époque, on avait conseillé à Ed Sheeran et son entourage de ne pas trop en dévoiler, pour protéger la princesse. « Certaines personnes nous ont dit ‘Vous devriez mentir et dire que ce n’était pas elle, que c’était quelqu’un d’autre’. Et bien non, je ne vais pas mentir juste parce que la personne est une put*** d’idiote. Juste parce que quelqu’un pense, ‘Allez, je vais me bourrer la gueule et descendre une épée du mur’. C’est chercher les ennuis », s’est-il exprimé auprès du Telegraph, « Vous savez, nous n’avons jamais entendu parler d’elle depuis ».

Au moins, l’histoire est claire maintenant, et elle a fait plus de peur que de mal.