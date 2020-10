À la télé ce soir: «La grande soirée Cap 48» et «Samba»

Les animateurs, les journalistes et les présentateurs de la RTBF se mobilisent une nouvelle fois à l'occasion de la traditionnelle soirée Cap 48 au côté du parrain de cette édition 2020, Ary Abittan. Cet évènement permet de financer des projets destinés à aider à améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap en Wallonie et à Bruxelles.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Pentagon Papers, à 23h05 sur France 2 - Trois étoiles

de Steven Spielberg (2017)

Avec un budget de 50 millions de dollars à peine, l’auteur des « Indiana Jones » et de « La liste de Schindler » réussit un nouveau tour de passe-passe en matière de rationalisation puisque « The Post » (en VO) a été tourné durant la post-production ô combien fastidieuse du techniquement exigeant « Ready Player One » finalement sorti… deux mois plus tard ! Le résultat est chronologique et sans surprise, mais d’une précision totale s’agissant aussi d’une page d’histoire essentielle du siècle dernier.

Samba, à 21h05 sur France 2 - Deux étoiles

d’Olivier Nakache et Éric Toledano (2014)

Avec cette intrigue d’un travailleur illégal menacé d’expulsion, les auteurs des « Intouchables » ont au moins réussi à récupérer un Omar Sy impeccable après ses écarts californiens ! C’est touchant, sympa et plutôt bien visé, avec d’intenses moments comme celui où le héros et son complice Tahar Rahim doivent évacuer un chantier par les toits de Paris, comme Bourvil et Claudio Brook dans « La grande vadrouille ». Dommage que le rythme du récit soit constamment plombé par d’inutiles séquences de fiestas chorales.

La sirène du Mississipi, à 20h55 sur Arte - Une étoile

de François Truffaut (1969)

Après « La mariée était en noir », l’autre adaptation d’un roman de William Irish par l’auteur des « Quatre cents coups ». Entre la musique stridente de Georges Duhamel et les tenues Yves Saint Laurent d’une Catherine Deneuve qui, ô la coquine, dévoile à deux reprises sa modeste poitrine, le brave Jean-Paul Belmondo en voit de toutes les couleurs, dans un style encore très Nouvelle Vague, débridé voire décousu.

Cinquante nuances plus claires, à 21h05 sur TF1 - Une étoile

de James Foley (2018)

Ce troisième et dernier volet de l’adaptation du triptyque à succès de la Londonienne E.L. James vire quasiment au thriller… presque pur, tout au plus agrémenté de quelques saynètes gentiment érotiques. Comme on savait à l’avance ce à quoi on ne devait pas s’attendre, c’est plutôt… clair et on n’est pas vraiment déçu au niveau des séquences d’action, dont une poursuite en voiture avec une pimpante Audi R8 drivée par Dakota Johnson en personne (du moins en a-t-on l’illusion). Quant à la sculpturale Rita Ora et la toujours séduisante Kim Basinger, elles ne font plus que des apparitions symboliques dans cet épilogue luxueux et, in fine, pas du tout désagréable.