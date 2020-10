Bernard Tapie est dans un état inquiétant d’après son avocat

L’état de santé de l’homme d’affaires français, soigné en Belgique, ne semble pas s’améliorer. En guerre contre un double cancer, de l’œsophage et de l’estomac, Bernard Tapie souffre de plus en plus. C’est en tout cas ce que son avocat a confié sur LCI, le vendredi 9 octobre. Invité sur le plateau de la chaîne pour aborder le procès dont Bernard Tapie fait l’objet, Hervé Temime s’est exprimé sur l’état de santé de son client, alors que le procès débute ce lundi.

« Je l’ai eu hier au téléphone et il sera présent à son procès lundi », a-t-il d’abord affirmé, avant d’avouer qu’il était impressionné par la force mentale de l’homme de 77 ans : « Dans ce moment particulier, qu’on l’aime ou pas, il force le respect. Il n’est pas du tout dans un état convenable, il va mal mais il est d’un courage inouï et il sera présent. Je le souhaite et il le souhaite de tout cœur ».

Hervé Temime avait déjà fait part, quelques jours avant auprès de BFMTV, de son inquiétude envers son client, affirmant que si un médecin l’examininait, il le jugerait sans doute incapable de comparaître à son procès.