Grâce à un chercheur de métaux, elle retrouve son alliance… 40 ans après l’avoir perdue sur une plage

Pour tenter de retrouver sa propriétaire, l’homme publie une photo du bijou sur Facebook. Et grâce à la magie des réseaux sociaux, la dame est identifiée en quelques heures. Celle-ci vit avec son mari dans l’Indre, à plus de 500 kilomètres du lieu de la trouvaille.

Elle n’y croyait plus et pourtant… Au mois de juillet dernier, un chercheur de métaux s’adonnait à sa passion sur une plage des Côtes-d’Armor, en Bretagne, à Plouha. Après avoir sillonné le rivage, son détecteur de métaux s’anime. Nicolas Kasprzyk vient en effet de découvrir une alliance, camouflée entre des pierres, rapporte 20Minutes. En la ramassant, il découvre une inscription gravée à l’intérieur, « Jean-René à Anne, le 31 août 1974 », accompagnée de deux cœurs.

À la fin du mois de septembre, le chercheur de métaux a finalement remis l’alliance à Anne sur la plage bretonne, alors qu’elle avait été perdue en 1980. « Retrouver mon alliance 40 ans après, ça fait bizarre. Je me suis assise et j’ai pleuré. (…) Je l’avais perdue en aidant mes enfants, qui étaient tombés du canot pneumatique, à remonter dans l’embarcation. Les enfants jouaient, je ne me suis même pas rendue compte sur le coup que j’avais perdu ma bague. C’est un quart d’heure après que je m’en suis aperçue », a-t-elle raconté. Impossible par la suite de la retrouver.