À la télé ce soir: «Les animaux fantastiques» ou «Gone Girl» (vidéos)

Beaux, jeunes et riches, Amy et Nick est un couple envié à New York. Mais à cause de la crise, Nick perd son travail et doit prendre un nouveau départ dans l’état du Missouri. Alors que le couple s’apprête à célébrer son 5e anniversaire de mariage, la jeune femme disparaît sans laisser de trace…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Valmont », à 20H50 sur FRANCE 5 – trois étoiles

de Milos Forman (1989)

La sortie quasi simultanée des « Liaisons dangereuses » version Stephen Frears a été commercialement préjudiciable à cette autre adaptation du célèbre roman de l’Amiénois Pierre Choderlos de Laclos. Celle-ci est plus romantique, émotionnelle et au final charmante, à l’image d’un Colin Firth pas encore star à l’époque.

« Les gardiens de la galaxie », à 21H15 sur TMC – trois étoiles

de James Gunn (2014)

Dans la liste désormais aussi surchargée qu’interactive des produits Marvel, cette fausse série B apparaît comme une perle où l’humour prend presque ouvertement le dessus… sur l’action. Omniprésent, le second degré est incarné de façon jubilatoire par Chris Pratt, secondé par une Zoe Saldana toute verte, un Vin Diesel sous carapace, un raton laveur de synthèse hilarant et un arbre aux ramifications incommensurables, sans compter les Bradley Cooper, John C. Reily, Benicio del Toro, Josh Brolin et même Glenn Close.

« Kong : Skull Island », à 22H55 sur LA UNE – trois étoiles

de Jordan Vogt-Roberts (2017)

Plutôt que de nous refaire le coup d’un énième remake du toujours mythique « King Kong » de la RKO en 1933, les producteurs de la Warner ont préféré une refonte à la… « Jurassic Park » multipliant les références à des classiques d’autres genres, dont les films jadis consacrés à la guerre du Vietnam. Le résultat est pétaradant et spectaculaire… et totalement jubilatoire.

« Gazon maudit », à 20H35 sur TIPIK – deux étoiles

de Josiane Balasko (1994)

Sur fond de comédie caricaturale, l’actrice – dont c’était déjà le quatrième film en tant qu’auteure – aborde le thème général de la sexualité contemporaine avec autant de sensibilité et d’à-propos que d’humour. Au bout du compte, une réussite.

« L’économie du couple », à 21H00 sur TV5 MONDE – deux étoiles

de Joachim Lafosse (2016)

À l’intersection du cinéma des Dardenne et de cette production française de ciné-vérité à caractère souvent familial dont raffole la critique parisienne, l’avant-dernier film de notre Ucclois abuse de plans séquences pour mieux cerner un divorce dont l’enjeu est l’appartement servant de lieu quasi unique de tournage. Une œuvre qui a donc les qualités de ses défauts et vice-versa. Avec Marthe Keller en « surprise du chef », au milieu de l’intense jeu de quilles entre Bérénice Béjo et Cédric Kahn.