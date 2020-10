À l’occasion de l’anniversaire de Luke Perry, des acteurs de «Beverly Hills 90210» lui rendent hommage

Brian Austin Green, David Silver dans la série, a publié une photo de leurs débuts. On peut ainsi voir les deux acteurs sur une plage, avec des t-shirts faisant la promo de la série. Il a également partagé la dernière photo que Luke Perry lui avait fait parvenir, en compagnie de son chien. « C’est la dernière photo que tu m’as envoyée. C’est l’écran de verrouillage de mon téléphone. Cela a été une journée vraiment difficile, mais tu as impacté positivement tous ceux que tu as rencontrés. Je t’aime et tu me manques mon frère », a également écrit Brian Austin Green sur Instagram.

Belgaimage