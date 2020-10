«Goldfinger»: l’actrice et mannequin Margaret Nolan est décédée

L’actrice et mannequin Margaret Nolan est décédée à l’âge de 76 ans. C’est le réalisateur Edgar Wright qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux, confirmée par le fils de la comédienne, Oscar Deeks. « Elle était au centre de tout ce qui était cool dans les années 1960. Elle était là auprès des Beatles dans ‘Quatre garçons dans le vent’, elle a joué une scène mémorable dans James Bond et puis elle est devenue très populaire grâce à la série Carry On », a écrit le réalisateur.

À l’âge de 21 ans, Margaret Nolan décroche ses deux rôles les plus connus. Elle joue en effet dans « Quatre garçons dans le vent », le premier film des Beatles, en 1964, ainsi que dans « Goldfinger », le troisième opus de la saga « James Bond » avec Sean Connery. Elle y incarne la masseuse du célèbre agent secret et devient ainsi une « James Bond Girl ». En plus de cela, elle assure la promotion du film en jouant les mannequins. Recouverte de peinture dorée, elle apparaît ainsi dans le générique, sur les affiches et autres produits dérivés, rapporte BFM TV.

Elle se consacre par la suite uniquement au cinéma, avant d’orienter sa carrière vers la télé. Margaret Nolan se faisait plus rare depuis les années 80.