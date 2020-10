À la télé ce soir: «Le Hobbit: un voyage inattendu» ou «Pacific Rim: Uprising» (vidéos)

Bilbon le hobbit vit tranquillement dans son logis, construit à flanc de colline. Un jour, sa paisible existence est troublée par l’arrivée du magicien Gandalf et d’une troupe de treize nains, menés par Thorin Ecu-de-Chêne. Ils viennent lui demander de l’aide pour reconquérir un trésor, gardé par un dragon…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Un crime dans la tête », à 20H00 sur CLUB RTL – deux étoiles

de Jonathan Demme (2004)

La guerre d’Irak a remplacé celle de Corée, et Denzel Washington a pris le relais de Frank Sinatra : ce remake du film de John Frankenheimer sorti en 1962 est en fin de compte assez plaisant et s’inscrit du reste parfaitement dans la lignée de tous ces nombreux films américains exploitant le thème du complot qui garde décidément la cote auprès du grand public. Tant que ça reste efficace, au fond, pourquoi pas ?

« GI Joe : le réveil du cobra », à 20H15 sur AB 3 – deux étoiles

de Stephen Sommers (2009)

Le réalisateur de « La momie » a rappelé ses potes Brendan Fraser, Arnold Vosloo, Kevin J. O’Connor et autres noms ronflants pour entourer Channing Tatum dans cette production Marvel encore sans prétention. Les temps ont changé depuis !

« Le Hobbit : un voyage inattendu », à 21H05 sur FRANCE 2 – deux étoiles

de Peter Jackson (2012)

Moins complexe et plus (trop ?) basique, le premier volet de la dernière trilogie jacksonienne – toujours tirée de l’œuvre du commandeur John Ronald Reuel Tolkien – retrouve globalement l’ambiance graphique du « Seigneur des anneaux ». À réserver aux inconditionnels de l’image de synthèse au service du genre fantastico-médiéval. Un an après le deuxième volet (« La désolation de Smaug »), le bouquet final (« La bataille des cinq armées ») vient d’arriver dans nos salles.

« Heidi », à 21H05 sur FRANCE 4 – deux étoiles

d’Alain Gsponer (2015)

Moult fois adaptée dans tous les formats – y compris une abominable série animée japonaise…, l’œuvre de la Suissesse Johanna Spyri publiée en 1880 et ensuite traduite dans une cinquantaine de langues méritait bien cette réalisation très soignée, confrontant avec bonheur la petite Anuk Steffen à ce bon vieux Bruno Ganz, authentique natif de Zürich tout comme l’auteure évoquée.

« L’extravagant voyage du jeune et prodigieux TS Spivet », à 22H50 sur FRANCE 4 – deux étoiles

de Jean-Pierre Jeunet (2013)

À voir plus pour le design brillant – César et Prix Lumières de la meilleure photographie pour le Suisse Thomas Hardmeier – de la mise en scène que pour la fable en elle-même, qui lorgne vers « Hugo Cabret » sans jamais en atteindre le niveau.