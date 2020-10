Emy, le premier puma né au parc zoologique de Paris, se porte à merveille (photos)

« Elle va très bien, les dents sortent en temps et en heure, et pour les yeux la rétine se développe bien », a déclaré le Dr Alexis Lécu, vétérinaire et directeur scientifique du parc. Le bon développement de la rétine est une chose indispensable, explique-t-il, car « c’est un félin qui a une vie nocturne assez importante ».

Née en captivité le 21 août, elle a pour mère Maeli, 10 ans, dont c’était la première gestation. La jeune puma « profite très bien du lait maternel », toujours selon Mr Lécu, avec un bon poids de 3,2 kg et « une bonne musculature ».

Le jeune puma bénéficie d’une partie du patrimoine génétique sauvage de son espèce, grâce à son père, arrivé du Chili en 2016, après sa capture pour prédation de troupeaux rendant impossible sa réintroduction dans son habitat naturel.