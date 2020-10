Les animaux de compagnie huit fois plus infectés au contact de malades du Covid

À cette fin, « des échantillons sanguins ont été prélevés sur deux groupes d’animaux entre mai et juin 2020 », a-t-il précisé en présentant l’étude à VetAgro, l’une des quatre écoles nationales vétérinaires françaises, située à Marcy-l’Etoile. Le premier groupe était constitué de 47 animaux (13 chiens et 34 chats), considérés comme à risque élevé car issus d’un foyer dans lequel a minima un cas de Covid-19 humain avait été diagnostiqué.

Le second, à risque modéré, comprenait 28 animaux (16 chats et 22 chiens) dont le statut des propriétaires était inconnu. Parmi les animaux à risque modéré, seul un chat présentait des anticorps. En revanche, dans le groupe à risque élevé, plus de 20 % des animaux se sont révélés positifs, « ce qui suggère une circulation virale bien plus importante qu’anticipée », relève l’étude.

Cette enquête sérologique ne permet pas d’identifier l’origine de leur contamination, « mais le fait que le risque pour un carnivore domestique d’être infecté soit 8,1 fois plus élevé s’il réside chez une personne positive au Covid-19 constitue un fort argument de l’origine humaine de leur infection », selon ces travaux.