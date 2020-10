Du verlan au «Mistral gagnant»: Renaud célébré à la Philharmonie de Paris

De l’argot et du verlan, des engagements politiques à foison et des tubes comme «Mistral gagnant» qui ont marqué des générations de Français: le chanteur Renaud, à la popularité intacte depuis plus de 40 ans, est à l’honneur d’une rétrospective, construite autour des grands thèmes de sa vie.

«Putain d’expo», clin d’œil à la chanson «Putain de camion» (1988) écrite après la mort de son ami Coluche, démarre ce vendredi à la Philharmonie de Paris (jusqu’au 2 mai). Une rétrospective imaginée comme «une célébration» de la vie du chanteur de 68 ans dont les apparitions publiques sont désormais rares. Renaud « va bien et à hâte de voir la rétrospective », a déclaré à l’AFP son frère jumeau, David Séchan, co-commissaire du projet avec l’agrégée de lettres modernes Johanna Copans, auteure d’une thèse sur le chanteur. Plus qu’une exposition, cette rétrospective est un événement en soi. Et pour cause: peu d’artistes peuvent se vanter d’avoir fait l’objet d’une telle célébration... de leur vivant.

Mais voilà, Renaud n’est pas n’importe quel artiste: une vingtaine d’albums vendus au total à plus de vingt millions d’exemplaire, des chansons entonnées par plusieurs générations, de «Laisse béton» à «Manhattan-Kaboul», dont certaines désormais enseignées à l’école. Renaud est l’un des chanteurs les plus populaires, quasiment «porté» par la tendresse et l’affection qu’il inspire à nombre de Français. Belgaimage