À la télé ce soir: «Sale temps à l’hôtel El Royale» ou «Charlie’s Angels» (vidéos)

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« The Social Network », à 20H35 sur TIPIK – trois étoiles

de David Fincher (2010)

Il ne s’agit ici ni d’une biographie de Mark Zuckerberg ni même – heureusement – d’une analyse scientifique de son invention. On y aborde en fait les conflits passionnés qui se sont succédé autour de la genèse du réseau social Facebook, avant de déclencher des procès en cascade. Prétoire et flash-back à gogo : ce que le cinéma américain fait de mieux.

« Dirty Dancing », à 21H15 sur TMC – trois étoiles

d’Emile Ardolino (1987)

Bercé par « She’s like the Wind », slow d’anthologie dûment « oscarisé », écrit et interprété par l’infortuné Patrick Swayze, ce film musical figure depuis sa sortie parmi les plus grands classiques du genre. Un modèle de simplicité, de naturel et d’émotion, trois qualités non négligeables, pourtant souvent absentes du panel concerné.

« Sale temps à l’hôtel El Royale », à 21H55 sur CLUB RTL – trois étoiles

de Drew Goddard (2018)

Se situant quelque part entre les cinémas des frères Coen et de Tarantino, l’auteur de « La cabane dans les bois » – et aussi scénariste des « World War Z », « Cloverfield » et « Seul sur Mars » – s’amuse et… les cinéphiles aussi. Emmené par Jeff Bridges, voilà donc un brillant pastiche, littéralement armé d’une BO d’enfer de « tubes » originaux triés sur le volet ou repris a cappella par Cynthia Erivo, la nouvelle « reine de la comédie musicale londonienne », laquelle se révèle aussi, cerise sur le gâteau, excellente actrice !

« Enemy », à 20H55 sur ARTE – deux étoiles

de Denis Villeneuve (2013)

À mi-chemin entre David Lynch et Roman Polanski, joué par un Jake Gyllenhaal éblouissant et servi par une mise en ambiance d’une esthétique formellement remarquable, ce récit en trompe-l’œil laisse trop de questions en suspens pour emporter l’unanimité.

« (S)ex List », à 20H15 sur AB3 – une étoile

de Mark Mylod (2011)

Ce « What’s Your Number ? » en VO et forcément « C’est quoi ton numéro ? » au Québec va presque plus loin dans la bamboche que la concurrence coutumière, avec en tête d’affiche une Anna Faris à peine moins insupportable que la Goldie Hawn dont elle est d’ailleurs presque le parfait sosie. À voir à la rigueur pour le toujours sympathique Chris Evans, alias « Captain America » en personne.