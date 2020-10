Le ministère américain poursuit en justice une ancienne amie de Melania Trump

Stephanie Winston Wolkoff fut proche de la Première dame Melania Trump jusqu’en 2018, lorsqu’elle tomba en disgrâce après des révélations sur les frais colossaux engagés pour la cérémonie d’investiture de Donald Trump en janvier 2017, qu’elle a co-organisée.

Son livre, «Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship With the First Lady» (« Melania et moi: grandeur et décadence de mon amitié avec la Première dame »), est plein d’anecdotes et de citations censées lever une partie du voile sur l’ex-mannequin d’origine slovène, aux apparitions publiques rares.