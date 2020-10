Renault Captur e-Tech: la preuve par 3… litres!

Après une première génération auréolée de succès, Renault a lancé un second Captur à l’âme très différente. Et bien sûr, c’est à cette seconde génération qu’il revient d’effectuer l’incontournable transition de l’électrification…

Parlons d’abord de cette « âme différente ». Ou plutôt reparlons-en, puisque nous vous avions déjà évoqué le nouveau Captur il y a juste un an, lors de son lancement. Petite piqûre de rappel, donc : le design a, à notre avis, infiniment gagné en maturité. Ses 10 cm de plus en longueur profitent bien aux passagers arrière et au coffre (536 litres en version classique, 379 pour notre version plug-in), le niveau technologique est évidemment très à la page. Surtout, le Captur a corrigé ce qui était jadis peut-être son plus gros défaut : sa qualité de finition. Exit les...