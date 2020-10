A Nice, un SDF donne ses économies aux sinistrés des crues et se voit offrir un emploi

Un emploi au service propreté de la mairie lui est promis et pour la première fois, «il ne dort plus dehors: une bienfaitrice a mis à disposition un logement via l’association ‘Café Suspendu’», explique un bénévole du Secours populaire qui lui apportait ses repas lors des maraudes du soir

«Je l’ai réveillé ce matin à 8h dans l’appartement, il est heureux et aux anges. Il m’a dit ‘Ça fait bizarre d’avoir les clés dans la poche’ et il a eu énormément de mal à dormir, la journée d’hier a été chargée en émotions et ça fait 21 ans qu’il n’avait plus de toit», ajoute ce bénévole, qui a préféré garder l’anonymat.

«Je vais continuer à le suivre», a-t-il ajouté, prévoyant notamment de l’accompagner au consulat roumain de Marseille pour l’aider à refaire ses papiers volés par des agresseurs.

Abandonné à sa naissance à Craiova (sud-ouest de la Roumanie), son protégé a survécu à de nombreux coups du sort: l’orphelinat sous l’ère Ceausescu, la rue à la révolution de 1989, les boulots sans papier en Italie avant de venir en France en 2017 où il a fait un peu de jardinage chez des particuliers, avant d’installer son matelas près du Musée d’art moderne et contemporain (Mamac).

AFP