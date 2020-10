«Années 2020», ce film qui raconte la vie post-confinement (vidéo)

Après avoir réalisé « Paris est à nous » au lendemain des attentats dans la capitale française, les producteurs Olivier Capelli et Laurent Rochette remette le couvert, annonce BFMTV. Mais cette fois, pas question de société post-attentats, mais bien post-confinement. Avec la comédienne Noémie Schmidt de nouveau, ils se sont lancés dans « Années 2020 », un film de 1h30, tourné en une seule prise (sans jamais couper la caméra).

Dans une vidéo postée sur Youtube, Joris Avodo et Noémie Schmidt, comédiens et à la fois scénaristes du projet, racontent en quoi consiste le film. Le but de leur équipe, composée de 24 acteurs et 16 techniciens « portés par une idée un peu folle », est en fait de relier toutes les petites histoires des Parisiens à la sortie du confinement, « pour raconter notre époque », détaille la jeune femme.