Théâtre

La vie de Galilée

Début XVIIe siècle : Galilée confirme l’hypothèse de Copernic selon laquelle la Terre ne se trouve pas au centre de l’univers. Cette révélation bouleverse les connaissances (et nos certitudes) et ouvre un conflit historique majeur. Le comédien français Philippe Torreton endosse l’habit de Galilée qui chamboule l’ordre établi depuis des siècles. La pièce de Bertolt Brecht – et son...