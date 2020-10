À la télé ce soir : la réunification dans «Koh-Lanta» et «Les ombres de Lisieux»

Voici venue l'heure de la réunification aux Fidji. Les deux équipes, Rouges et Jaunes, vont se rencontrer et surtout les régions d'origine vont se retrouver. Mais quelles alliances vont prendre le pas sur les autres ? Celle initiale, régionale et forte, ou celle des derniers jours, gagnée au cours d'un même combat contre l'adversité ? Suspense et dilemme !

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Casino Royale », à 20h15 sur AB3 - Trois étoiles

Il s’agit du « reboot » prétendument attendu de la saga, sous l’égide de Daniel Craig, le dépoussiéreur de service, et devant la caméra du réalisateur de « Goldeneye ». Résultat : on a droit à un vrai thriller spectaculaire et incroyablement réaliste, ce qui est à vrai dire un comble pour un James Bond ayant effectivement laissé au vestiaire toute forme d’humour et de dérision.

« Belle et Sébastien : l’aventure continue », à 20h00 sur Club RTL - Deux étoiles

Alors que le troisième volet tout simplement sous-titré « Le dernier chapitre » est apparu dans nos salles avec aux commandes le… très méchant Clovis Cornillac, ce numéro deux dû au réalisateur de « Jappeloup » et du remake d’« Un sac de billes » remplit son contrat en tirant le meilleur parti des décors naturels au service d’un récit ne trahissant pas l’œuvre de Cécile Aubry.

« L’art du mensonge », à 20h30 sur Be1 - Deux étoiles

Ce « Good Liar » -son titre original- succède au brillant « Mr. Holmes », au palmarès de l’un des plus « british » auteurs new-yorkais de sa génération. Il a d’ailleurs gardé en tête d’affiche le même Ian McKellen, tout jeune octogénaire que les fans des trilogies du « Seigneur des anneaux » et du « Hobbit » connaissent bien. Sauf que cette fois, « Gandolf » doit partager l’aura avec Helen Mirren, autre « star tardive » du cinéma de Sa Gracieuse Majesté ! Tout ou presque est dans ce duo magistral jouant avec délectation au jeu du chat et de la souris. En revanche, le récit usant du flash-back au-delà de la corde est rocambolesque et retombe sur ses pattes de manière un peu bancale.

« American Psycho », à 22h25 sur Tipik - Deux étoiles

Un peu à l’image d’« Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon » d’Elio Petri, voici le portrait d’un faux « serial killer » d’après le roman à succès de l’auteur californien Bret Easton Ellis. Comme toujours, Christian Bale est excellent dans un rôle qui fut d’abord promis aux Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Ben Chaplin et même à Jared Leto... qui joue en fin de compte un autre personnage dans une mise en scène, il faut le dire, malheureusement sans grand relief.