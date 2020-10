En Sibérie, des renards apprivoisés interrogent la science (photos)

« Oui, il a déjà essayé de manger nos poules et de s’enfuir », raconte Sergueï Abramov, 32 ans, heureux propriétaire de Plombir, avec sa femme, Tatiana, qui vivent avec leurs deux enfants en grande banlieue de Novossibirsk, la troisième ville de Russie. Voilà un an et demi que leur famille a adopté ce renard né dans une ferme-laboratoire où depuis 61 ans une expérience exceptionnelle est menée pour mieux comprendre la domestication des animaux par l’homme. Tatiana Abramova, 33 ans, biologiste de profession, dit avoir toujours rêvé de vivre avec un renard. Le sien se laisse caresser, donne la patte et joue volontiers. Il est « amical et farceur ». Mais il n’est pas très obéissant pour autant : « Il saute sur les tables, il peut ouvrir le frigo et sauter dedans. Il vole des choses et les cache un peu partout ». Impossible d’avoir un tel animal en intérieur. Plombir vit donc dans une niche spacieuse construite dans le jardin.

L’origine du chien Ce renard est toutefois loin d’être ordinaire. Lui et ses aïeux ont été sélectionnés et élevés pour leur sociabilité. Pour comprendre, il faut revenir à 1959, le début officiel de cette expérience soviétique initiée par les généticiens Dmitri Beliaïev et Lioudmila Trout dans une ferme d’Akademgorodok, le pôle scientifique d’excellence de la Sibérie. Leur objectif premier était de domestiquer des renards pour comprendre comment l’ancêtre des loups, autre canidé, a évolué pour devenir un chien fidèle et aimant. Et saisir ce que nous dit cette domestication sur l’évolution génétique des espèces. Depuis 61 générations, les scientifiques choisissent ainsi chaque année les renards les plus amicaux et les font se reproduire entre eux. Les autres sont euthanasiés ou vendus, en faible nombre, comme animaux domestiques.