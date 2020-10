Kesako: les métadonnées

Vous l’aurez peut-être lu la semaine passée dans la presse économique et politique : la justice européenne vient d’exprimer son opposition à la collecte massive par les États des métadonnées. « Métadonnées ? » Sauf si vous êtes dans le secteur, il est possible que vous ne sachiez pas ce que c’est. Allons-y : les métadonnées sont des données qui décrivent d’autres données. Pour être plus clair, il s’agit d’informations permettant de retrouver les données stockées, quel que soit leur support (papier ou électronique). Concrètement, on peut donner des exemples. Il s’...