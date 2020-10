À la télé ce soir: «L’amour est dans le pré» ou «Les animaux fantastiques» (vidéos)

L’amour est dans le pré, à 20h45 sur RTL-TVI

Épisode 2 : les lettres ! Sandrine Dans a sillonné les routes de Wallonie à la recherche de célibataires qui attendent de rencontrer l’amour de leur vie. Comme chaque année, leurs histoires vont émouvoir les téléspectateurs. Ils sont dix à lui avoir confié leur destin amoureux. Ces dix nouveaux agriculteurs, aux parcours touchants et atypiques, espèrent enfin briser leur solitude et rencontrer la personne qui saura les rendre heureux. Parmi eux, une femme et neuf hommes, âgés de 22 à 56 ans. Les candidats ouvrent leurs portes et n’hésitent pas à faire quelques révélations sur leur vie sentimentale passée.