Le respect et l’amour

Au milieu de la grisaille ambiante et des inquiétudes dues à une pandémie gérée très moyennement depuis ses débuts par nos gouvernants, la réunion du roi Philippe et de sa demi-sœur Delphine apporte un vrai rayon de soleil. Et pas seulement parce que cette histoire-là ouvre une nouvelle page dans la saga de la Famille royale. Que Delphine ex-Boël ait fini par gagner son long combat a de quoi réjouir d’innombrables anonymes confrontés à la même situation. C’est pour cette raison que Delphine devient le symbole d’une victoire contre l’injustice. Il s’agit en effet de cela. De quel droit un...