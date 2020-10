Coronavirus: des vétérinaires liégeois au secours du pays

On croyait être mieux armé pour affronter une deuxième vague très prévisible, on ne l’était pas. Dès le rebond de l’épidémie (on a passé la barre des 10.000 contaminations quotidiennes la semaine passée), le système de testing a explosé, avec des centres qui ont dû fermer temporairement, débordés par la vague des malades, les laboratoires n’arrivant pas à suivre. Avant son départ, le ministre Philippe De Backer, ex-« Monsieur Testing », avait annoncé que l’on arriverait à 115.000 tests par jour en décembre. Mais à 45.000 tests quotidiens à la mi-octobre, le système s’est grippé,...