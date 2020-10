Quand l’erreur du philosophe Michel Onfray sur le Covid-19 suscite les moqueries des internautes (vidéo)

Sur CNews, Michel Onfray a montré qu’il ne maîtrisait pas franchement la dénomination Covid-19. En plateau face à Laurence Ferrari pour l’émission matinale du 14 octobre, le philosophe français a commis une erreur… qui n’a été épinglée sur les réseaux sociaux que ce lundi 19 octobre. Il estimait que la gestion du coronavirus devrait être facilitée par l’expérience que l’on a par rapport aux précédents virus.

« Là, on est dans une urgence, alors on bricole. On se dit bon, Covid-19, c’est qu’il y en a eu 18 précédemment. On va voir comment ceux-là fonctionnaient », a-t-il lâché. Là, Laurence Ferrari a tenu à lui rappeler que si le Covid-19 s’appelle ainsi, c’est par rapport à l’année 2019, et non à une 19e version du Covid. Le philosophe s’est repris : « C’était 2019, c’était l’année ? Mais enfin, de toute façon il y en a eu d’autres. Je crois que le Sras fait partie des Covid, si je comprends bien. Vous vous dites ça a existé, ça a été soigné ».

Trop tard, comme l’épingle le Huffington Post. Sur Twitter, de nombreux internautes ont réagi au hashtag #JoueLaCommeOnfray et ont détourné l’affirmation de Michel Onfray. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils ont amusé la galerie. Petit top 10 des meilleures vannes épinglées sur la toile.