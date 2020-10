Rieju MR 300 Racing: sur de bonnes bases

Rieju a acquis récemment les droits pour poursuivre la production des modèles GasGas 200, 250 et 300 cm3 EC, XC et GP ainsi que le modèle Ranger. Et dans le contexte actuel, l’entreprise basée à Figueres, près de Barcelone, fait montre d’une certaine réactivité en dévoilant sa MR 300. En s’installant aux commandes, pas besoin de régler le guidon ou les leviers : tout tombe bien sous la main. Néanmoins, le bouton vert du démarreur se trouve à gauche et le coupe-circuit, tout rouge, s’avère logé à droite à la place habituelle du starter. Un choix étonnant. À noter par contre que la MR...