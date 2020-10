Vent de fraîcheur pour la Jaguar XF

Lancée il y a un peu plus de 5 ans, la Jaguar XF vient d’être remise à jour. Elle se distingue esthétiquement par de nouveaux boucliers et des feux LED. À l’intérieur, le tableau de bord restylé intègre un nouvel écran incurvé de 11,4 pouces, alors que la console centrale a été modifiée. Sous le capot, apparition d’un nouveau moteur 4 cylindres diesel à hybridation légère, fort de 204 ch. Côté essence, le 2 litres turbo est disponible en version 250 et 300 ch avec transmission intégrale dans sa déclinaison la plus puissante.

