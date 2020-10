Théâtre

Intra Muros

Ils sont deux en prison – Ange et Kevin – à s’être portés volontaires pour un atelier théâtre. Un animateur et une comédienne (son ex-femme), plus une jeune assistante sociale naïve et inexpérimentée, se chargent de leur ouvrir l’esprit. Derrière cet atelier, des vies et des liens vont se révéler, créant la surprise. Alexis Michalik, auteur surdoué du moment, aborde ici l’univers carcéral mais...